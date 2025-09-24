◇パ・リーグロッテ5ー0西武（2025年9月24日ZOZOマリン）ロッテの高卒2年目、木村優人投手（20）がプロ初完投初完封勝利を飾った。最後の打者を三ゴロに仕留め、3安打完封勝利を決めると、マウンドで安堵（あんど）の表情を浮かべた。佐藤都と抱き合って喜び、ベンチ前では吉井監督とも笑顔でハグを交わした。「いいピッチングをすることができて良かったです」中7日での登板となったこの日は、序盤からストライク先