◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選第2代表決定トーナメント3回戦日本製鉄瀬戸内6―1サムティ（2025年9月24日わかさスタジアム京都）社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選の3回戦が24日に行われ、日本製鉄瀬戸内がサムティを6―1で下し、第2代表決定戦に進んだ。2番手として5回から救援した新人右腕の下堂翔史が5回を5安打1失点。従来のセットアッパーとは異なるロングリリーフで勝利に貢献した。