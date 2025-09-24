岐阜県土岐市消防本部北消防署岐阜県土岐市消防本部北消防署で1月、路上生活する男性＝当時（58）＝の異変を知らせる119番を受けたのに救急車を出動させず男性を死亡させたとして、県警は25日にも業務上過失致死容疑で、対応した同署の30代男性通信指令員ら3人を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で24日分かった。起訴を求める厳重処分の意見を付けるとみられる。市などによると、1月13日午後6時10分ごろ、60代女