読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は２４日、算出・公表を始めて６か月となった。この日の終値は４万５９３円６４銭で、前営業日（２２日）から７１円１８銭下落したが、初日となる３月２４日の終値と比べた上昇幅は５０８５円９０銭（約１４％）に達した。２４日の東京株式市場は、人工知能（ＡＩ）の需要増加への期待から、半導体関連の一部銘柄が上昇した。一方、前日の米株安を受けて下落する銘柄も目立ち、読売