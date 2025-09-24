「その年に最も素晴らしいサッカー選手」を決める賞、バロンドール。2025年はPSG（仏1部）に所属するフランス代表FWウスマヌ・デンベレが初受賞し、大きな話題となった。祝福ムードに包まれるサッカー界だが、どうやら納得がいっていないクラブもあるようだ。オーストラリア・Aリーグ（ニュージーランドから越境参加）のオークランドFCは23日、クラブの公式X（旧Twitter）を更新。バロンドールのトロフィーを持つ元日本代表DF酒井