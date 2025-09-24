『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・後藤勝さん「ぎふマガ！」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記の2名が集合し『FC岐阜、夏の移籍診断【2025】』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・昇格と残留の行方は？J3番記者座談会ライブ【鹿児島×栃木SC×岐阜】