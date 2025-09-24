24日午後9時17分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京都２３区で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の千葉花見川区、東京都の東京江戸川区、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜保土ケ谷区