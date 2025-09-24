ロッテは２４日の西武戦（ＺＯＺＯマリン）に５―０で快勝。高卒２年目・木村優人投手（２０）が散発３安打７奪三振、プロ初完投初完封勝利で３勝目（２敗）を挙げた。木村は立ち上がりから最速１５２キロのストレートにカーブ、カットボール、スプリットなど変化球を織り交ぜ西武打線を翻ろうした。７回一死から滝沢に中前打を打たれるまで一人の走者も許さないパーフェクト投球。滝沢を出した後も慌てず焦らず渡部聖を糸を