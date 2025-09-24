男友だちに彼女ができた瞬間、連絡が減ったり遊びの誘いがなくなったりして、寂しい気持ちになったことはありませんか？これまで当たり前に一緒に過ごしてきた相手だからこそ、その変化が大きく感じられるものです。 「もう友だちじゃなくなっちゃうのかな」と不安になることもあるかもしれませんが、これは誰にでも起こりうる自然なこと。恋愛を理由に友情を失ってしまわないために、今回は、「彼女ができた男友だちとの上手な付