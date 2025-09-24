女優の有村架純（32歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「朝ドラ名場面スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「ひよっこ」のヒロインを演じる時に、「とと姉ちゃん」でヒロインを務めた友人の高畑充希からもらった言葉について語った。朝ドラの名場面を振り返る番組で、「ひよっこ」でヒロインを務めた有村架純がインタビューに対応。有村によると、友人で「とと姉ちゃん」で朝ドラヒロインを務めた高畑充希から、「きれいごと