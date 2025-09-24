創業139年の老舗「うらわのうなぎ萬店」が、今年も特別イベント「うな重食べ放題」を開催します。【画像】「うな重食べ放題」メニュー＆過去開催のようす昨年は16,000名もの応募があり、倍率200倍を超えたという人気企画！今年も11月3日（文化の日）に、親子枠と一般枠の2部制で実施されます。親子枠では、小学生以下のお子様がいる家族を対象に、「うなぎつかみ体験」や「缶詰製造体験」などの食育体験が楽しめます。一般枠では、