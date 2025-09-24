双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が驚きの腹囲を報告した。中川は２４日、自身のインスタグラムを更新。「え、、、、腹囲が１１５センチなんだけどえｗｗｗｗまもなくドラえもんじゃん双子臨月ってこんなことになるんか！また生まれる朝に測っておこう記念に！！すごいわ」と記し、メジャーで腹囲をはかっているショットを投稿。「桂子さんが伊勢丹でめっちゃかわいい授乳ブラとガウン、双子用肌着など買