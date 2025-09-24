24日の審理で多くの時間を割かれたのが被害者遺族の意見陳述です。遺族11人が証言台に立ち「犯人の極刑を望みます」「私たちは一生許しません」と悲痛な思いを訴えました。母親を殺害された長女「今はただただお母さんに会いたいです。母は相談相手であり何でも話せる友であり支えでした。母は温泉が好きでよく温泉巡りに出かけました。とても幸せな時間でした。あの日を境に母の人生も 家族の人生も根底から奪われました。犯人が