２３日、江西省婺源（ぶげん）県の篁嶺（こうれい）風景区で、豊作パレードに参加する農家の人たち。（婺源＝新華社記者／万象）【新華社北京9月24日】中国は23日、秋の収穫を祝う8回目の「中国農民豊収節」を迎えた。各地では農民豊作パレードや農耕技術体験、民俗文化の実演などのイベントを通じ、人々が秋の収穫の喜びを分かち合い、中国の農村の力強い活気を実感した。２３日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャ