日産自動車の電気自動車（EV）「アリア」日産自動車が、電気自動車（EV）「アリア」の米国向け生産を一時停止したことが24日分かった。アリアは栃木工場（栃木県上三川町）で造って輸出している。トランプ米政権の高関税政策やEVの需要低迷を踏まえたとみられる。現地での在庫がなくなり次第、いったん販売を打ち切る方針だ。現在手がける2026年モデルが対象で、27年モデル以降の対応は未定。国内向けの生産は継続する。米国