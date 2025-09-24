SNIDELとNUTMEGの人気コラボレーション第二弾が、ついにお披露目されました。1980年代からアメリカの大学やスポーツチームのライセンスグッズを手掛けてきたNUTMEGと、女性の可愛さと洗練を追求するSNIDELが融合。今回は全4型が登場し、スポーティーさの中に上品さを感じられるデザインが揃います。ストリートからフォーマルまで幅広く着こなせる新作を、いち早くチェックしてみましょ