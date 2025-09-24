◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが大勝し、連敗を4で止め自力で優勝へのマジックを4に減らした。打線は初回、7年ぶりに1番に入った柳田悠岐の復帰後初安打となる右翼線二塁打を含む3連打で無死満塁とすると、中村晃の二ゴロの間に三塁走者が生還。19イニングぶりの得点で先制に成功すると、その後1死二、三塁から柳町達が左犠飛を放ち初回に2点を奪った。打線は2回にも1死三塁から川瀬晃