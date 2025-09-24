◆ロッテ5―0西武（24日、ZOZOマリンスタジアム）西武が、完封負けで連敗を喫した。先発の菅井信也は2回、先頭の池田来翔に左翼席へソロ本塁打を浴び1点の先制点を失った。さらに菅井は1点ビハインドの5回にも1死満塁から岡大海に中前へ2点適時打を浴びリードを3点に広げられると、続く6回にも1死二、三塁から友杉篤輝に左前適時打を許し4点目を失うとここで降板。代わってマウンドに上がった2番手の糸川亮太がさらに続いた1