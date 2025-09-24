「楽天３−８ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）楽天が投手陣の乱調でソフトバンクに完敗。８月１７日以来の１軍先発となったヤフーレが３回１／３を６安打５失点と誤算だった。まずは初回だ。いきなり３連打で無死満塁とすると、柳町の犠飛などで２点を許した。さらに二回、１死三塁で川瀬に適時打を浴び、四回には１死二、三塁とされたところで三木監督が交代を決断。先発としての役割を全うできなかった。ま