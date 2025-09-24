自民党の菅元総理が日本維新の会の遠藤国対委員長と会談したことがわかりました。関係者によりますと、菅氏は24日、維新の遠藤国対委員長と国会付近で会談したということです。維新は連立入りが一部で取り沙汰されていますが、こうした話題もあがったものとみられます。