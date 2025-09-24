4回ソフトバンク1死二、三塁、川瀬が中前に適時打を放つ＝楽天モバイルパークソフトバンクが大勝し、連敗を4で止めた。一回に柳町の犠飛などで2点を先取。3―0の四回に川瀬の2打席連続適時打などで2点、六回にも3点で突き放した。7回1失点のモイネロが自己最多の12勝目。楽天はヤフーレが崩れた。