米ニューヨークで記者会見する石破首相＝24日（共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は24日（日本時間同）、訪問先の米ニューヨークで記者会見し、自身の退陣表明に伴う自民党総裁選では「政治とカネ」問題も大きな論点になるとの認識を示した。「解決策が見いだされることが国民の支持を得るために必要なことだ」と語った。日米関税交渉合意に基づき米国の貿易赤字をどう削減し、対米投資を拡大するのかという点も論点だと例