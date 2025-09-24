日本維新の会の藤田共同代表は、自民党の新総裁が決定した後に連立入りの打診があった場合、「交渉のテーブルにつくことは当然のこと」との考えを示しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「国民民主党や私たちに連立拡大ということを投げかけたいと言っている（総裁選の）候補者がほとんどでありますから、それはそういう投げかけがあれば、まずテーブルにつくというのは当然のこと」藤田共同代表は24日、TBSのCS番組で