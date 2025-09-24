天皇、皇后両陛下は２４日、皇居・御所で、青年海外協力隊の帰国隊員ら男女８人や田中明彦・国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長らと懇談された。宮内庁によると、懇談は約１時間２０分間で、両陛下は隊員らの現地での活動や生活を気にかけ、「帰国後も現地の方と交流を続けていますか」などと尋ねられたという。