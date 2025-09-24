ヘリコプターを活用した観光事業プロジェクトについて会見した横須賀市の上地克明市長（左から２人目）ら＝２２日、市役所忘れられない旅へ「開国の地」からテイクオフ─。横須賀市は１０月から、三浦半島の新たな魅力発信に向け、民間と連携してヘリコプターを活用した観光事業プロジェクト「横須賀・三浦半島ＳｋｙＴｏｕｒｉｓｍ（スカイツーリズム）」を始動させる。海や山など自然が豊かな同半島の絶景を眺められる遊覧