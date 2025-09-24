阪神・石井大智投手（２８）が、２４日のファーム・広島戦（ＳＧＬ）の６回に２番手で登板。１７日ぶりの実戦のマウンドとなったが、藤川球児監督（４５）、藤本敦士総合コーチ（４８）らも見守る中、キレのある直球を軸に赤ヘル打線を翻ろうした。先頭・渡辺に対してカウント１―２から１５２キロの直球で見逃し三振。さらには続く田村も渾身のシンカーで空振り三振に切って取った。「真っすぐの質だったり、投げ切れたと思う