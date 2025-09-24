水道管の老朽化をAIで探します。 【写真を見る】水道管の老朽化 人工衛星×AIで探す “約5年かかっていた現地調査が約7か月に” 愛知･豊橋市 愛知県豊橋市の住宅街で24日に行われていたのは… （豊橋市上下水道局 水道管路課 竹内誠主査）「漏水調査をしていた。漏水箇所が近くなると、特有の『コー』という音が流れる。それを探している」 水道管の水漏れ調査。地面に探知機を当て水が漏れる音を歩いて探す作業です。