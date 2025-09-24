奄美市で24日、火事があり倉庫2棟などが全焼しました。 奄美警察署によりますと、奄美市名瀬伊津部勝で24日正午ごろ、「倉庫が燃えている」と所有者から119番通報がありました。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で農業・青江耕治さん（77）の畑にあった木造トタン平屋の倉庫2棟およそ175平方メートルと倉庫の前に置いてあった農業用の運搬車1台が全焼しました。 青江さんは出火当時、1人で運搬車の