※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ妻が繋いだ電話の相手は、義妹の夫であり夫の弟のゆうやでした。夫にすべてを知られた義妹は動揺したのち、慰謝料ではなく離婚して財産分与を狙おうと開き直ります。しかしゆうやは義妹の心を読んだかのように「何か勘違いしてない？」と一言。義妹の勘