陸上長距離の絆記録挑戦会が２４日、東京・町田市立陸上競技場で行われ、青学大は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の選手選考の一環として出場し、エースで主将の黒田朝日（４年）が１３分３４秒０１で全体トップになった。ルーキーの神邑（かみむら）亮佑が自己ベスト記録を３１秒５６も更新する１３分４３秒９９でチーム３位と存在感を示した。青学大とともに今季の学生駅伝