◆大相撲▽秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）関脇・若隆景（荒汐）の場所後の大関昇進は絶望的となった。左上手を求めた立ち合いも、逆に東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）の右差しを許してしまう。そのまま上体を起こされ、力なく寄り切られた。土俵を割った若隆景は唇をかみ、小さく首を振った。支度部屋では「一生懸命、自分の相撲に集中するだけ」と言葉少なだった。小結だった５月の夏場所は１２勝、先場所は