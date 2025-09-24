◆パ・リーグ楽天３―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）序盤から失点を重ねた楽天がソフトバンクに敗れた。この日試合のなかった３位・オリックスとのゲーム差が５に広がった。先発右腕のミゲル・ヤフーレ投手が初回の先頭打者から３連打で無死満塁とピンチを招くと、その後内野ゴロと犠飛でいきなり２失点。２、４回にも失点し、計６安打５失点で４回途中ＫＯと試合を作れなかった。打線はソフトバンクの先発・モイネ