前の話を読む。母と妹は香澄の結婚を心から祝福した。しかし妹は姉である香澄の婚約者の独善ぶりに不安を覚えていた…。■すぐの同居は回避！■夫からの意外な提案■不安があるが夫はノリノリ■式も指輪も旅行もないけれど結婚後すぐに義両親と同居する覚悟をしていた妻でしたが、義実家をリフォームすることになり、しばらくは夫とふたり暮らしをすることになりました。新婚生活を楽しんでいたある日、夫から「結婚式をやらなかっ