Mrs. GREEN APPLEが、28日にDigital Single「GOOD DAY」をリリースすることが決定した。【写真あり】「爆イケやん」「鼻血ブーだわさあ」…ファン悶絶のMrs. GREEN APPLE、新アーティスト写真＋ファンの反応テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast