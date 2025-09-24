大阪・関西万博（大阪・夢洲）で9月29日〜10月5日に関西広域連合による『関西WEEK』が開催される。【画像】大阪・関西万博『関西WEEK』タイムテーブル関西の魅力を広くPRする、伝統的工芸、食文化、スポーツ、芸能、音楽、ファッション、アートなど、多彩なプログラムがそろう。■大阪・関西万博『関西WEEK』2025年９月29日（月）〜10月5日（日）大阪・関西万博ギャラリーEAST及びポップアップステージ南無料・予約不要（万