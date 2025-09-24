◇パ・リーグソフトバンク８―３楽天（2025年9月24日楽天モバイル）ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が3安打2打点と活躍。3試合連続スタメンの期待に応えた。チームは2試合連続“完封負け”を喫した打線は14安打8得点とウソのように元気を取り戻した。優勝マジックは自力で「4」に減らした。ヒーローインタビューでは川瀬も「連敗が続いて心配かけたと思うんですけど、チーム自体は雰囲気いいので、このまま駆け抜