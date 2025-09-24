気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組む、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。フィナーレ目前の11話はどんな展開に！？ ■バディの女性警官を抱きしめて名前を連呼。セクハラで訴えないでください！？ 警察官連続殺人事件の容疑者にされた、記憶喪失の刑事・時城（CV：石川界人）が主人公の『Jack the Reaper』。10話で時城と一緒に黒い男に刺殺され