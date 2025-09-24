【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 3ー1 セレッソ大阪（9月23日／メルカリスタジアム）【映像】狡猾！「ファウル誘発」の一部始終鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、解説者も唸る“ファウル誘発”。してやられた格好となったセレッソ大阪のDF畠中槙之輔はイエローカードに不満を募らせた。9月23日のJ1リーグ第31節で鹿島はC大阪が対戦し、過密日程考慮でベンチスタートとなった鈴木は後半頭から登場。さすがのクオリティー