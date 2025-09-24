2025年9月1日から11月14日までコンラッド東京（東京都港区東新橋1-9-1）28階 オールデイダイニング「セリーズ」にて平日および祝日限定で「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜秋の収穫祭〜」が開催されています。メインもデザートも大満足北海道の秋刀魚や阿蘇の栗など全国各地の秋の味覚が勢揃い。「のどぐろ棒寿司」や「土佐鰹のタタキと沖縄もずく」など素材そのものの美味しさが味わえるメニューや、秋刀魚と茄子をトマト