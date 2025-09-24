国内最高峰の卓球・Tリーグ。県内の高校1年生・吉田蒼選手がプロチームと契約を結びました。会見に臨み「夢と感動を与えられるような選手になりたい」と意気込みを語りました。カメラに向かって笑顔を見せる高校生。新潟産業大学附属高校1年生の吉田蒼さんです。国内最高峰の卓球・Tリーグに挑みます。吉田蒼選手「すごいことをしたんだなというのと、率直にうれしいという気持ちが強い」石川県を拠点とする金沢