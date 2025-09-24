ヒグチアイが、新曲「バランス」のMVを公開。あわせて、10月29日にリリースするニューアルバムのタイトルとアートワークを公開した。 （関連：【画像】ヒグチアイ、最新曲「バランス」MVカット＆6thアルバム『私宝主義』ジャケット） 今夏に3カ月連続で新曲をリリースした“独り言三部作”の第3弾となる本楽曲のMVは、過去があるから今がある、自分自身が“愛されたいなら愛せよ”と問いかけ