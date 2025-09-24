期待が大きかっただけに、落胆も大きかった。『2025バレーボール男子世界選手権』（世界バレー）での日本代表のことだ。先のネーションズリーグ（VNL）準々決勝でポーランドにまったく歯が立たず、セットカウント0−3と完敗した男子バレーボール日本代表。今回の世界バレーでは、ランキング的にも格下のトルコとカナダに連敗。そのうえ、2試合とも1セットも取れなかった。最終戦のリビアには勝ったものの、予選敗退となった。