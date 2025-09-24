俳優の及川光博が24日、都内で行われた日タイ合作映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）のジャパンプレミアに登壇した。【全身ショット】ミッチー節炸裂！華麗なポーズをとる及川光博登場から華麗なターンを披露し、さっそく“ミッチーワールド”全開で会場を沸かせた及川。司会から、及川と会って及川の魅力に惹かれるようにして監督が脚本を書き換えたことを伝えられると、「え、ちょっと待って、脚本修正に関して、今初め