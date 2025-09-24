ダイキン工業の淀川製作所＝24日午後、大阪府摂津市（共同通信社ヘリから）大手化学メーカー「ダイキン工業」の工場が立地する大阪府摂津市の地下水から、一部物質で発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）が検出された問題を巡り、近隣住民らが同社に健康調査や汚染対策などを求めて公害調停を申請する方針を固めたことが24日、分かった。住民側弁護団によるとPFASに関する公害調停は全国初。申請人は数百人規模の見通し