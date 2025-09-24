秋篠宮家の長男悠仁さまは２４日夕、空路で大阪入りし、大阪・関西万博の会場を視察された。悠仁さまの万博訪問は初めて。午後６時過ぎ、「日本館」に到着し、微生物の働きによって生ゴミから水やエネルギーが生まれる過程を紹介する展示などを見て回られた。２５日も午前から万博会場を見学される。午後には秋篠宮さまと合流し、２０１９年に訪問したブータンが入る共同館「コモンズＤ」などを見学して帰京される。