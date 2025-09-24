「ロッテ５−０西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）負ければ最下位が決定するロッテが勝利。今季最長タイとなる４度目の３連勝を飾った。先発の木村が七回１死までパーフェクトに抑える圧巻の投球。滝沢に右前打を浴びて、佐々木朗希の２０歳５カ月を更新する２０歳３カ月での快挙は逃したが、その後も冷静に後続を断った。自己最長の８回、自己最多の１０７球を投げて２安打無失点。さらに九回もマウンドへ向かう