中華菓子を購入する来場者＝２４日、横浜高島屋横浜市内にある商店街の自慢の食品を集めたイベント「ＬｏｖｅＹＯＫＯＨＡＭＡ」が２４日、横浜高島屋（横浜市西区）で始まった。本格的な中華料理から手土産に人気のスイーツまで各商店街の逸品を取りそろえている。３０日まで。前後半制で、２８日に店舗が入れ替わる。前半グループの参加店は９商店街の１２店。天王町商店街（保土ケ谷区）のカツサンドや和田町商店街（同区