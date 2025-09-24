女優の吉永小百合と天海祐希が24日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』完成披露試写会に、共演の佐藤浩市、のん、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督と共に出席。天海が吉永からの言葉に感激する場面があった。【写真】吉永小百合＆天海祐希、本当に仲良し！本作は、日本を代表する女性登山家・田部井淳子の実話をもとに、エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けな