【漫画】本編を読む動物たちを主人公に、恋愛や友情を繊細に描く棚木防衛さんの作品は、種族も個性も異なるキャラクターたちが、カラーで生き生きと描かれている。龍の女の子・コトネの物語や、ネコとトラの百合物語「けも百合」、サメの男の子とキツネの女の子の恋を描いた物語「シャーク・ミーツ・ガール」など、多彩な物語が展開される。どの作品も、微妙な距離感や言葉にできない感情が描かれ、胸が掴まれる。X（旧Twi