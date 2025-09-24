大相撲9月場所は11日目。木曽郡・上松町出身の御嶽海は勝って「5勝6敗」となり通算「500勝」としました。西の前頭十二枚目の御嶽海、24日の相手は西の前頭十四枚目朝紅龍でした。3度の仕切り直しにも朝紅龍の動きを貫禄で受け止めた御嶽海。「寄り切り」で勝利し5勝6敗。通算「500勝」としました。25日は東の前頭十八枚目獅司との一番です。